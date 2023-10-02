Министр энергетики ОАЭ: вряд ли параметры сделки ОПЕК+ в 2024г будут меняться

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ждет изменения параметров сделки ОПЕК+.

"Мы уже достигли соглашения на весь 2024 год. Мы ничего не будем менять в 2024 году, нет таких ожиданий. Я думаю, что пересмотр чего-либо будет означать новую сделку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции Adipec.

Министр отметил, что ОПЕК+ реагирует на спрос, а в 2023 году спрос преподнес сюрприз и вырос на 2 млн баррелей в сутки, в то время как в предыдущем году - на 1,5 млн б/с