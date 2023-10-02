Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

ТЭК 02.10.2023 16:34

Министр энергетики ОАЭ: вряд ли параметры сделки ОПЕК+ в 2024г будут меняться

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ждет изменения параметров сделки ОПЕК+.

"Мы уже достигли соглашения на весь 2024 год. Мы ничего не будем менять в 2024 году, нет таких ожиданий. Я думаю, что пересмотр чего-либо будет означать новую сделку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции Adipec.

Министр отметил, что ОПЕК+ реагирует на спрос, а в 2023 году спрос преподнес сюрприз и вырос на 2 млн баррелей в сутки, в то время как в предыдущем году - на 1,5 млн б/с

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 113 тыс. б/с за счет Ирана и Нигерии ОПЕК повысила оценку предложения ЖУВ в странах не-ОПЕК в 2023г на 70 тыс. б/с ОПЕК в июле снизила добычу нефти на 830 тыс. б/с, добыча на 770 тыс. б/с ниже плана ОПЕК ожидает снижения в 2024г добычи ЖУВ в Азербайджане Министры комитета ОПЕК+ изучат ситуацию на нефтяном рынке Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли предложит изменения в политике альянса Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 3 августа Азербайджан не входит в ОПЕК, но чувствует себя членом организации - генсек Азербайджан пригласили войти в ОПЕК ОПЕК опровергла информацию о приглашении Гайаны присоединиться к альянсу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az