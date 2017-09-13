Стенд Азербайджана признан лучшим дебютом выставки «Worldfood Moscow»

Национальный стенд Азербайджана удостоен награды «Лучший дебют» на международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow», сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«Представленный впервые на «Worldfood Moscow» Азербайджан получил высокую оценку со стороны всемирно известной компании «ITE Group», - отмечается в сообщении.

Азербайджан, являющийся единственным эксклюзивным партнером выставки, на «Worldfood Moscow» представляют более 30 компаний-экспортеров.

Как сообщалось, азербайджанские компании в рамках международной продовольственной выставки «Worldfood Moscow» подписали 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции.

Выставка завершит работу до 14 сентября.

Р.Бабаев