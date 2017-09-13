Стенд Азербайджана признан лучшим дебютом выставки «Worldfood Moscow»

Национальный стенд Азербайджана удостоен награды «Лучший дебют» на международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow», сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.
«Представленный впервые на «Worldfood Moscow» Азербайджан получил высокую оценку со стороны всемирно известной компании «ITE Group», - отмечается в сообщении.
Азербайджан, являющийся единственным эксклюзивным партнером выставки, на «Worldfood Moscow» представляют более 30 компаний-экспортеров.
Как сообщалось, азербайджанские компании в рамках международной продовольственной выставки «Worldfood Moscow» подписали 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции.
Выставка завершит работу до 14 сентября.
Р.Бабаев
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