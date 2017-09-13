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Бизнес и законодательство 13.09.2017 15:05

Стенд Азербайджана признан лучшим дебютом выставки «Worldfood Moscow»

Национальный стенд Азербайджана удостоен награды «Лучший дебют» на международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow», сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«Представленный впервые на «Worldfood Moscow» Азербайджан получил высокую оценку со стороны всемирно известной компании «ITE Group», - отмечается в сообщении.

Азербайджан, являющийся единственным эксклюзивным партнером выставки, на «Worldfood Moscow» представляют более 30 компаний-экспортеров.

Как сообщалось, азербайджанские компании в рамках международной продовольственной выставки «Worldfood Moscow» подписали 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции.

Выставка завершит работу до 14 сентября.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ВЫСТАВКА, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]