Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 сентября сохранил 1,7008 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 сентября ЦБА установил на уровне 2,0205 манат/1EUR (13 сентября - 2,0382 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 сентября определил на уровне 0,0294 манат/1RUB (13 сентября - 0,0295 манат/1RUB).
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из гранатометов - Минобороны Азербайджана
Блогер Лапшин, помилованный президентом Азербайджана, улетел в Израиль
Президент Алиев назначил Ханым Ибрагимову послом Азербайджана в Швейцарии
Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO
Бакметрополитен с 18 сентября переходит на зимний график, в часы пик интервал составит 2 минуты
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли на северо-западе страны более 100 носителей информации религиозного толка
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
США выступают за введение миротворцев на всю территорию Донбасса - Госдеп
Вертолет президента Таджикистана "убил" начальника аэропорта Хорога
На переговорах с главой МИД Ирана обсуждалась ситуация в Персидском заливе - Лавров
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ