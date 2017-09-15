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СНГ 15.09.2017 11:42

Порошенко предлагает создать международную "группу друзей деоккупации Крыма"

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание международной группы для координации усилий по возвращению Крыма в состав страны.

"Я хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы координировать совместные шаги и действия. И я планирую обсудить эту инициативу в деталях в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина выступает за мирное вытеснение России из Крыма.

"Они должны вернуть то, что незаконно забрали", - сказал президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, МИР, ДРУЗЬЯ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]