ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом

Банк ВТБ (Азербайджан) помог детям из приюта «Умид Йери»в подготовкек новому учебному году.Все школьники – воспитанники приютаполучили от банка учебные наборы.
Сотрудники банка побывали в гостях у детей, пообщались с ними и лично вручили им подарки.Дети – учащиеся1-9 классов-получили от сотрудников банка ранцы, учебники, тетради, дневники, пеналы,другие необходимые для школы принадлежности и осеннюю обувь.
Член Правления, Директор Департамента Рисков и Мониторинга ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко отметил: «Реализация социальных проектов стала доброй традицией, которой банк ВТБ (Азербайджан) уделяет особое внимание. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность внести свою лепту в процесс развития детей. Желаем им успехов в учебе».
Напомним, что в январе текущего года банк ВТБ (Азербайджан) оборудовал для воспитанников этого приюта компьютерный класс, отремонтировав и полностью оснастив его необходимойтехникой имебелью.
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