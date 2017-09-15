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15.09.2017 17:05

ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом

Банк ВТБ (Азербайджан) помог детям из приюта «Умид Йери»в подготовкек новому учебному году.Все школьники – воспитанники приютаполучили от банка учебные наборы.

Сотрудники банка побывали в гостях у детей, пообщались с ними и лично вручили им подарки.Дети – учащиеся1-9 классов-получили от сотрудников банка ранцы, учебники, тетради, дневники, пеналы,другие необходимые для школы принадлежности и осеннюю обувь.

Член Правления, Директор Департамента Рисков и Мониторинга ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко отметил: «Реализация социальных проектов стала доброй традицией, которой банк ВТБ (Азербайджан) уделяет особое внимание. Мы рады, что сегодня у нас есть возможность внести свою лепту в процесс развития детей. Желаем им успехов в учебе».

Напомним, что в январе текущего года банк ВТБ (Азербайджан) оборудовал для воспитанников этого приюта компьютерный класс, отремонтировав и полностью оснастив его необходимойтехникой имебелью.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]