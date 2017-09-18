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Карабахский конфликт 18.09.2017 17:49

Налбандян рассказал о некоторых деталях переговоров по Карабаху

Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые не будут представлять угрозы для Карабаха, заявил в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся", - сказал министр.

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]