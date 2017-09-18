Налбандян рассказал о некоторых деталях переговоров по Карабаху

Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые не будут представлять угрозы для Карабаха, заявил в понедельник глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся", - сказал министр.