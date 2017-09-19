Азербайджан рассчитывает на поддержку ВБ для решения новых вызовов - глава Центробанка

Правительство Азербайджана рассчитывает на поддержку Всемирного банка (ВБ) в реализации новых вызовов, стоящих перед экономикой страны, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.
"За 25-летний период сотрудничества ВБ предоставил Азербайджану кредитов на сумму $3,6 млрд. В настоящее время на стадии реализации находятся 10 проектов, на которые банк выделил $1,14 млрд", сказал Э.Рустамов во вторник на мероприятии, посвященном 25-летию сотрудничества Азербайджана с банком.
По его словам, в нынешних условиях перед экономикой Азербайджана стоят новые вызовы. "Это обеспечение макроэкономической стабильности, применение новой модели экономического роста, диверсификация экономики, развитие человеческого капитала, завершение реструктуризации финансового сектора. Надеемся на поддержку ВБ в решении новых вызовов",- сказал Э.Рустамов.
А.Азизов
Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанец, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, сдался ФСБ
Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро
Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»