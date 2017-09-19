Азербайджан рассчитывает на поддержку ВБ для решения новых вызовов - глава Центробанка

Правительство Азербайджана рассчитывает на поддержку Всемирного банка (ВБ) в реализации новых вызовов, стоящих перед экономикой страны, заявил председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов.

"За 25-летний период сотрудничества ВБ предоставил Азербайджану кредитов на сумму $3,6 млрд. В настоящее время на стадии реализации находятся 10 проектов, на которые банк выделил $1,14 млрд", сказал Э.Рустамов во вторник на мероприятии, посвященном 25-летию сотрудничества Азербайджана с банком.

По его словам, в нынешних условиях перед экономикой Азербайджана стоят новые вызовы. "Это обеспечение макроэкономической стабильности, применение новой модели экономического роста, диверсификация экономики, развитие человеческого капитала, завершение реструктуризации финансового сектора. Надеемся на поддержку ВБ в решении новых вызовов",- сказал Э.Рустамов.

А.Азизов