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Макроэкономика 19.09.2017 10:57

Азербайджану необходимо развивать ненефтяной сектор и проводить институциональные реформы - ВБ

Улучшение бизнес-среды, повышение прозрачности в госсекторе, усиление институциональных реформ должны быть приоритетами для экономики Азербайджана в текущих экономических условиях, заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия Сирил Мюллер.

"Последние 2 года были сложными для экономики Азербайджана в условиях падения цен на нефть. Считаю, что правительство предприняло необходимые шаги в таких условиях", - сказал С.Мюллер во вторник в Баку на конференции в связи с 25-летием сотрудничества ВБ с Азербайджаном.

По его словам, перед Азербайджаном стоят 4 основных вызова. "Усиление институциональных реформ и развитие человеческого капитала; улучшение бизнес-среды и поддержка финансового сектора; развитие трудовых кадров; усиление прозрачности в госсекторе", - добавил он.

С.Мюллер подчеркнул, что развитие ненефтяного сектора и диверсификация экономики должны быть основным приоритетом для Азербайджана.

"Мы же со своей стороны готовы поддерживать шаги, направленные также на сокращение бедности и улучшения благосостояния населения Азербайджана", отметил вице-президент банка.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВБ, ВЫЗОВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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