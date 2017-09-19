Азербайджану необходимо развивать ненефтяной сектор и проводить институциональные реформы - ВБ

Улучшение бизнес-среды, повышение прозрачности в госсекторе, усиление институциональных реформ должны быть приоритетами для экономики Азербайджана в текущих экономических условиях, заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европа и Центральная Азия Сирил Мюллер.
"Последние 2 года были сложными для экономики Азербайджана в условиях падения цен на нефть. Считаю, что правительство предприняло необходимые шаги в таких условиях", - сказал С.Мюллер во вторник в Баку на конференции в связи с 25-летием сотрудничества ВБ с Азербайджаном.
По его словам, перед Азербайджаном стоят 4 основных вызова. "Усиление институциональных реформ и развитие человеческого капитала; улучшение бизнес-среды и поддержка финансового сектора; развитие трудовых кадров; усиление прозрачности в госсекторе", - добавил он.
С.Мюллер подчеркнул, что развитие ненефтяного сектора и диверсификация экономики должны быть основным приоритетом для Азербайджана.
"Мы же со своей стороны готовы поддерживать шаги, направленные также на сокращение бедности и улучшения благосостояния населения Азербайджана", отметил вице-президент банка.
А.Азизов
Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанец, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, сдался ФСБ
Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро
Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»