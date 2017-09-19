Трамп на ГА ООН обещает защищать, прежде всего, интересы США, но готов работать над мирным будущим планеты

Президент США Дональд Трамп заверил, что на мировой арене будет, прежде всего, защищать интересы собственной страны.

"На посту президента я буду, в первую очередь, думать об интересах Америки. Подобным образом должны заботиться о своих странах все мировые лидеры", - завил он, выступая во вторник на Генассамблее ООН.

При этом Д.Трамп заверил, что странам нужно работать вместе, чтобы "обеспечить мирное будущее".