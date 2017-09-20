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Туризм 20.09.2017 10:15

Баку опередил Ереван в списке наиболее популярных городов СНГ для туризма осенью 2017 года

Баку занимает третье место среди городов СНГ по популярности путешествий осенью 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Столица Азербайджана входит в топ-3 городов СНГ по популярности у туристов, посещающих Баку осенью в среднем на 3 дня и тратящих на проживание $78 в сутки», - говорится в рейтинге, составленном на основе анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.

Первую десятку самых популярных городов СНГ осенью текущего года составляют: Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

«Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой – Астана», - сообщает «ТурСтат».

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, СНГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]