Баку опередил Ереван в списке наиболее популярных городов СНГ для туризма осенью 2017 года

Баку занимает третье место среди городов СНГ по популярности путешествий осенью 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
«Столица Азербайджана входит в топ-3 городов СНГ по популярности у туристов, посещающих Баку осенью в среднем на 3 дня и тратящих на проживание $78 в сутки», - говорится в рейтинге, составленном на основе анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.
Первую десятку самых популярных городов СНГ осенью текущего года составляют: Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.
«Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой – Астана», - сообщает «ТурСтат».
Р.Бабаев
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