Домостроева: туры в Азербайджан весь этот сезон продаются очень хорошо

Азербайджан в 2023 году входит в топ-5 по популярности среди стран СНГ у российских туристов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

В первую пятерку по запросам входит и Азербайджан, так как туда много перевозки и доступные цены.

У туроператора "Алеан" Азербайджан находится на втором месте по спросу среди стран СНГ.

"На втором месте Азербайджан, также санатории, прежде всего, курорт Нафталан, так как там наибольшее число объектов размещения. Востребованы сити-туры и пляжный отдых, но он чаще идет не самостоятельно, а в сочетании с экскурсионными программами по Азербайджану", - отмечает коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева подчеркнула также и популярность Азербайджана как туристического направления.

"Азербайджан весь этот сезон продается очень хорошо. Рассчитываем, что сейчас активизируются продажи на осень и по Грузии. А вот по Армении роста в этом году и на бархатный сезон не видим. Похоже, очень востребованное в прошлом году направление потеснили конкуренты. Этой стране не хватает рекламы на нашем рынке", - заключила Домостроева.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2023 года турпоток в Азербайджан составил 69 тыс. человек и вырос в 4 раза.

Р.Ахмедов