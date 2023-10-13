Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7935 RUR   0.0174 GBR   2.0745 TRY   0.0612

Цена на нефть

12.10 $/bbl +/- WTI 82.91 -0.58 Brent 86.00 +0.18

СНГ 13.10.2023 17:42

Путин полагает, что Армения не собирается покидать СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ, причины отсутствия премьера Никола Пашиняна в Бишкеке вполне понятны.

"Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит", - сказал Путин в пятницу на встрече с журналистами, касаясь неучастия армянского лидера в мероприятиях в Бишкеке.

Президент РФ отметил при этом, что ранее имел телефонный разговор с Пашиняном.

"Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными, сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал Путин.

В пятницу в Бишкеке проходит саммит СНГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, СНГ


Похожие новости


Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров Путин не видит проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией Наземная операция Израиля в Газе будет чревата тяжелыми последствиями - Путин Путин предложил Москву для проведения переговоров между Баку и Ереваном по мирному договору Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке Путин отмечает успешную координацию Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+ для стабилизации энергорынков Алиев обсудил с Путиным перспективы сотрудничества Азербайджана и России Ушаков сомневается в том, что Путин встретится с Пашиняном на саммите СНГ в Бишкеке Путин: главное в ходе СВО - получить гарантии безопасности России Россия призывает Баку проявить милосердие к сепаратистам в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az