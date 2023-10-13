Путин полагает, что Армения не собирается покидать СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ, причины отсутствия премьера Никола Пашиняна в Бишкеке вполне понятны.

"Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит", - сказал Путин в пятницу на встрече с журналистами, касаясь неучастия армянского лидера в мероприятиях в Бишкеке.

Президент РФ отметил при этом, что ранее имел телефонный разговор с Пашиняном.

"Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными, сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал Путин.

В пятницу в Бишкеке проходит саммит СНГ.