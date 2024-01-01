Приоритетными задачами председательства РФ в СНГ будут обеспечение энергобезопасности, развитие проектов в сфере транспорта

Россия 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

На сайте Кремля в понедельник опубликована утвержденная концепция председательства, определяющая ключевые приоритеты деятельности Содружества на предстоящий год.

В частности, Россия в период своего председательства планирует уделить особое внимание минимизации негативных последствий применения отдельными государствами санкций, углублению экономической интеграции, реализация проектов в сфере транспорта, в частности, трансъевразийских логистических коридоров, минимизации негативных последствий применения отдельными государствами санкций.

В Концепции отмечается, что "приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут: обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами для повышения конкурентоспособности национальных экономик; обеспечение научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ; развитие низкоуглеродной энергетики; углубление сотрудничества в области подготовки специалистов".

"С опорой на большой транзитный потенциал евразийского региона будут реализовываться Приоритетные направления сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, в том числе с целью развития трансъевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг" и МТК "Сибирь-Юг": "Сибирь/Урал - Центральная Азия - Южная Азия / Персидский залив", - подчеркивается в документе.

Кроме того, "в целях укрепления финансового суверенитета государств СНГ усилия будут направлены на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и формирование независимой от третьих сторон расчетной инфраструктуры, включая установление прямых корреспондентских связей между банковскими организациями и интеграцию трансграничных платежных механизмов".

В период российского председательства также "предполагается содействовать промышленной кооперации, созданию новых высокотехнологичных отраслей, ускоренному развитию и модернизации промышленного производства в государствах - участниках СНГ, его технологическому обновлению, увеличению объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости".

Кроме того, следует из Концепции, "планируется способствовать формированию на пространстве СНГ единого агропромышленного рынка в целях бесперебойного обеспечения стран Содружества качественными продуктами питания и достижения объединением лидирующих позиций в области продовольственной безопасности, наращивания научно-технического и инновационного потенциала в агропромышленном комплексе, расширения взаимных поставок сельскохозяйственной техники".