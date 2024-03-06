Мишустин: мы благодарны президенту Алиеву за отношение к русскому языку в Азербайджане

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку русского языка.
"Мы всегда говорим о том, что благодарны как (президенту Азербайджана) Ильхаму Алиеву, так и всем людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку", - сказал Мишустин в ходе посещения в Баку Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, где в преддверии 8 Марта пообщался с женщинами - представителями общественных организаций.
Премьер напомнил, что в Азербайджане работает много школ с преподаванием на русском языке. Также он обратил внимание, что в Азербайджане начал работу Центр открытого образования. "Я знаю, что этот центр очень востребован, на его базе прошли подготовку более 400 слушателей", - добавил Мишустин.
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