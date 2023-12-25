Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. "Премьер-министр Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря - в неформальной встрече лидеров СНГ", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

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