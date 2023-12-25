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Регион 25.12.2023 10:44

Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

"Премьер-министр Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря - в неформальной встрече лидеров СНГ", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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