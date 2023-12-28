Асадов и Мишустин обсудили актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества

Премьеры Азербайджана и РФ Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили взаимодействие двух стран в области промышленности и транспорта.

"Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства России.

Премьеры также обсудили совместную работу в СНГ и других многосторонних форматах.

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