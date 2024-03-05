Премьер-министр РФ проведет переговоры в Азербайджане

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5-6 марта посетит Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства.
"Запланированы встреча Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из сообщения правительства РФ.
В пресс-службе отметили, что в ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. "Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес", - добавили там.
"Планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.
В аппарате правительства подчеркивают, что Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В стране работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со стопроцентным российским капиталом. Крупные совместные проекты реализуют ПАО "КАМАЗ", ПАО "Лукойл", АО "Р-Фарм" и АО "Метровагонмаш". В 2023 г. российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $295 млн (4-е место после Великобритании, Турции и Кипра).
Там добавили, что приоритетное внимание уделяется сотрудничеству двух стран в транспортно-логистической сфере. Россия и Азербайджан совместно развивают "западный маршрут" международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящий по территории Азербайджана. "Налажена реализация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу и транспортных подходов к ним от 17 ноября 2022 года", - сообщили в аппарате правительства.
Отдел новостей
Адвокаты хотят акции Tesla на $5,6 млрд за отмену рекордного вознаграждения Маска
В ЕС продолжается обсуждение дальнейшего сокращения импорта газа из РФ
Saudi Aramco закрыла сделку по покупке чилийского производителя и дистрибьютора ГСМ Esmax
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Москве
Сиквел «Дюны» заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Израиль отзывает для консультаций постпреда при ООН
Джон Керри в среду завершит работу в администрации президента США
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Осуществите свои мечты этой весной вместе с Yelo Bank!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы