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Внешняя политика 05.03.2024 01:28

Премьер-министр РФ проведет переговоры в Азербайджане

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5-6 марта посетит Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства.

"Запланированы встреча Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром страны Али Асадовым", - приводит "Интерфакс-Азербайджан" выдержки из сообщения правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что в ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. "Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес", - добавили там.

"Планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.

В аппарате правительства подчеркивают, что Россия - один из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В стране работают более 1,4 тыс. предприятий с российским участием, из них почти 300 - со стопроцентным российским капиталом. Крупные совместные проекты реализуют ПАО "КАМАЗ", ПАО "Лукойл", АО "Р-Фарм" и АО "Метровагонмаш". В 2023 г. российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $295 млн (4-е место после Великобритании, Турции и Кипра).

Там добавили, что приоритетное внимание уделяется сотрудничеству двух стран в транспортно-логистической сфере. Россия и Азербайджан совместно развивают "западный маршрут" международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящий по территории Азербайджана. "Налажена реализация соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимодействии в целях согласованного развития пунктов пропуска через государственную границу и транспортных подходов к ним от 17 ноября 2022 года", - сообщили в аппарате правительства.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ


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