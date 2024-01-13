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Дальнее зарубежье 13.01.2024 18:41

Премьер-министр Финляндии пообещал обеспечить безопасность границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пообещал, что правительство обеспечит безопасность границы с Россией "в любом случае".

"Ситуация была острой. Теперь границы останутся закрытыми, но деятельность по оказанию влияния путем незаконного пересечения сухопутной границы продолжается. Правительство обеспечит безопасность границ в любых ситуациях", - заявил Орпо в субботу на заседании совета крупнейшей правящей Национальной коалиционной партии, передает портал Yle.

По его словам, "В случае необходимости мы примем дополнительные меры. Мы не будем беспомощными".

"Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках законодательства, но мы также готовы посмотреть на законодательство" - отметил премьер-министр.

Он считает, что безопасность границ находится в хорошем состоянии и на данный момент ситуация спокойная.

"Есть физическое наблюдение, в критических точках построен забор, и когда наступит весна, можно будет сделать больше", - сказал Орпо.

11 декабря правительство Финляндии приняло решение продлить до 11 февраля всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Продолжит деятельность только пограничная станция Вайниккала, предназначенная для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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