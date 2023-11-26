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Дальнее зарубежье 26.11.2023 22:24

Премьер Финляндии заявляет о возможности закрытия последнего КПП на границе с Россией

Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией, в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.

"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои станции (КПП - ИФ), и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе", - сказал он в воскресенье на встрече с журналистами, сообщает портал Yle.

"У нас 1300 километров границы с Россией, и она не огорожена. Граница на местности как таковая открыта, но при необходимости пограничные посты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране", - отметил он.

По его словам, "если вся граница будет зарыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".

Орпо сообщил, что в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, так как обновленный в 2022 году закон "хотя уже и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно".

При этом премьер выразил мнение, что обновленное законодательство "само по себе не поможет".

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

22 ноября правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ГРАНИЦА


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