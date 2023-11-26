Премьер Финляндии заявляет о возможности закрытия последнего КПП на границе с Россией

Финляндия в случае необходимости может закрыть всю границу с Россией, в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.
"В случае необходимости Финляндия сможет закрыть восточную границу, все свои станции (КПП - ИФ), и сосредоточить прием прошений о предоставлении убежища в другом месте, а не на восточной границе", - сказал он в воскресенье на встрече с журналистами, сообщает портал Yle.
"У нас 1300 километров границы с Россией, и она не огорожена. Граница на местности как таковая открыта, но при необходимости пограничные посты могут быть закрыты в соответствии со статьей 16 Закона о пограничной охране", - отметил он.
По его словам, "если вся граница будет зарыта, можно будет подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту или портах Хельсинки, но не на восточной границе".
Орпо сообщил, что в настоящее время в правительственную программу включен законопроект о пограничных процедурах, так как обновленный в 2022 году закон "хотя уже и действует, но вернуть людей в Россию будет сложно".
При этом премьер выразил мнение, что обновленное законодательство "само по себе не поможет".
18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.
22 ноября правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пропуска, оставив работающим из восьми только один переход, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.
Глава Минобороны Турции прибыл в Баку
В Кремле прокомментировали попытки ряда стран дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха
Армения и Саудовская Аравия договорились об установлении дипломатических отношений
Газпром сообщает о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Новак: РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере, в том числе в сфере малых АЭС
Газпром фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Покупательная способность европейцев выросла на 5,8% в 2023г - GfK
РФ и Турция готовят совместную дорожную карту инвестпроектов в туризме
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank прошел концерт, посвященный Гейдару Алиеву
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в Нахчыване!
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире