Пашинян в числе приглашенных на неформальный саммит СНГ в Петербурге - Песков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербург в конце года, но участие его пока не подтверждено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не знаем. Все приглашены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждут ли Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге.
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