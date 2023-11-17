Пашинян в числе приглашенных на неформальный саммит СНГ в Петербурге - Песков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербург в конце года, но участие его пока не подтверждено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждут ли Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге.