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СНГ 17.11.2023 22:54

Пашинян в числе приглашенных на неформальный саммит СНГ в Петербурге - Песков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербург в конце года, но участие его пока не подтверждено, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждут ли Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, САММИТ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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