Весьма продуктивным назвал Путин общение с коллегами по СНГ на неформальном саммите

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждал с коллегами из стран СНГ двусторонние и международные вопросы.

"Переходя из зала в зал, каждый из вас, и я в том числе, подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменялись мнениями", - сказал Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

Ранее в течение дня президент РФ и его коллеги по Содружеству посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.

"В целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом - и весьма продуктивно", - заключил Путин.

Он добавил, что уходящий год "был для СНГ исключительно активным и насыщенным".

Путин также поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит, с Новым годом.

"Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер.

Он отметил, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подчеркнул российский лидер.