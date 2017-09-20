Испанские полицейские проводят обыски в правительственных зданиях Каталонии - СМИ

Полиция Испании проводит обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого автономного региона к проведению референдума о самоопределении, сообщает в среду газета "Паис".
По данным издания, обыски проходят в зданиях каталонских учреждениях, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии.
В рамках операции полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.
Газета отмечает, что с самого утра на улицы Барселоны стекаются горожане, которые протестуют против рейдов полиции. Они выкрикивают лозунги, призывающие к независимости Каталонии.
В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября.
Решение о проведении референдума принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.
Из распоряжения Х.М.Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.
Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
Азербайджан и ЕС в конце сентября в Брюсселе проведут очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве
Россия одобрила проект строительства моста через р.Самур на границе с Азербайджаном
Баку призывает страны-члены ОИС препятствовать незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана – глава МИД
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 748 млн манатов
Доходы Азербайджана от деятельности НПЗ STAR в Турции в первые 5 лет превысят $600 млн в год – глава SOCAR
Министр образования Азербайджана возглавил Федерацию фехтования
Министр спорта Азербайджана примет участие в заседании Координационной комиссии II Евроигр
Отборочный этап Всемирной олимпиады роботов пройдет в октябре в Азербайджане
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошёл онлайн-семинар, посвящённый 200-летию русского поэта и писателя Алексея Толстого
Выборы Членов Правления Caspian European Club переносятся на 18 октября
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»