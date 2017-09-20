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Дальнее зарубежье 20.09.2017 13:03

Испанские полицейские проводят обыски в правительственных зданиях Каталонии - СМИ

Полиция Испании проводит обыски в каталонских правительственных учреждениях в связи с подготовкой властями этого автономного региона к проведению референдума о самоопределении, сообщает в среду газета "Паис".

По данным издания, обыски проходят в зданиях каталонских учреждениях, курирующих вопросы экономики, внешних дел, занятости и социальных вопросов, а также в здании правительства Каталонии.

В рамках операции полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.

Газета отмечает, что с самого утра на улицы Барселоны стекаются горожане, которые протестуют против рейдов полиции. Они выкрикивают лозунги, призывающие к независимости Каталонии.

В конце прошлой недели мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября.

Решение о проведении референдума принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

Из распоряжения Х.М.Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ВЛАСТИ, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]