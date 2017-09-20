Трамп заявляет, что многие мировые лидеры поддержали его выступление на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке лидеры ряда стран выразили согласие с изложенной им в Нью-Йорке позицией по проблемам международной политики.

"Великий и важный день в ООН. Встретился с лидерами многих стран, которые согласны со многим (или даже со всем), что я сказал в своей речи", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере" в среду.

Во вторник президент США впервые выступил с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Позже он отметил, что это выступление было для него огромной честью.

В ходе выступления американский лидер озвучил позицию по ряду ключевых вопросов международной политики, в том числе по ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что власти США поддерживают идею деэскалации сирийского конфликта и поиски его политического решения. Однако, при этом, Д.Трамп обвинил власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом в "преступных действиях, в том числе - в применении химоружия".

В своей речи он также коснулся темы иранской ядерной программы. По словам Д.Трампа, сделка по Ирану позорна для США. "Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - заявил он.

Говоря о северокорейской ядерной проблеме, Д.Трамп отметил, что единственный приемлемый путь для руководства КНДР - это отказаться от ядерного оружия. Он подчеркнул, что США терпеливы, но готовы уничтожить Северную Корею в случае, если она будет угрозой для Вашингтона и его союзников.

Американский лидер в числе основных проблем, угрожающих миру на данный момент, назвал терроризм. Он заявил о необходимости призвать к ответу страны, которые поддерживают и финансируют радикальный исламский терроризм.

"Каждый день несет опасности и угрозы для всего, что нам дорого - террористы и экстремисты набрали мощь и распространились по всем регионам планеты", - сказал Д.Трамп.