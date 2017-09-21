Компании из Чехии предлагают Азербайджану сотрудничество в сфере энергетики

Чешские компании представили Азербайджану предложения по сотрудничеству в сфере энергетики, отмечается в сообщении Минэнерго.

Замминистра энергетики Гюльмамед Джавадов принял в Баку делегацию компаний из Чехии, действующих в нефтегазовой сфере и энергетике.

"Г.Джавадов отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Чехией в сферах энергетики, изучения чешского опыта по регулированию сектора энергетики", - отмечается в сообщении.

По его словам, в настоящее время на стадии изучения находится предложения чешских компаний в сфере энергетики и Минэнерго готово оказать всяческую поддержку в расширении азербайджано-чешских связей.

В сообщении подчеркивается, что предложения чешских компаний будут обсуждены также на встречах с руководством ОАО "Азеришыг" и ОАО "Азерэнержи".

А.Азизов