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ТЭК 21.09.2017 15:37

Компании из Чехии предлагают Азербайджану сотрудничество в сфере энергетики

Чешские компании представили Азербайджану предложения по сотрудничеству в сфере энергетики, отмечается в сообщении Минэнерго.

Замминистра энергетики Гюльмамед Джавадов принял в Баку делегацию компаний из Чехии, действующих в нефтегазовой сфере и энергетике.

"Г.Джавадов отметил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Чехией в сферах энергетики, изучения чешского опыта по регулированию сектора энергетики", - отмечается в сообщении.

По его словам, в настоящее время на стадии изучения находится предложения чешских компаний в сфере энергетики и Минэнерго готово оказать всяческую поддержку в расширении азербайджано-чешских связей.

В сообщении подчеркивается, что предложения чешских компаний будут обсуждены также на встречах с руководством ОАО "Азеришыг" и ОАО "Азерэнержи".

А.Азизов

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Тэги: ЧЕХИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]