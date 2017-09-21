В Каталонии признают, что жесткая реакция Мадрида сильно повлияла на их планы проведения референдума о независимости

Вице-премьер каталонского правительства Ориол Жункерас в четверг заявил, что жесткие действия со стороны испанских властей значительно изменили обстановку, в которой будет проходить референдум о независимости этого региона, сообщают европейские СМИ.

"Очевидно, что правила игры изменились. Нынешние обстоятельства сильно отличаются от тех, которые были ранее. Значительная часть нашей команды арестована", - сказал О.Жункерас.

"Ясно, что мы не сможем провести референдум при тех обстоятельствах, в которых мы хотели бы это сделать", - отметил он.

В Барселоне, а также в других городах Каталонии ранее на этой неделе прошли массовые акции протеста против действий центрального правительства Испании, в них приняли участие десятки тысяч человек. Полиция провела ряд задержаний, в том числе стражи порядка задержали главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове.

Кроме того, служащие Гражданской гвардии Испании изъяли почти 10 млн бюллетеней для голосования на референдуме по самоопределению Каталонии.

Однако, несмотря на реакцию центрального правительства Испании, каталонские власти твердо намерены провести референдум о самоопределении 1 октября.