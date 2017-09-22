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Дальнее зарубежье 22.09.2017 12:16

ЕС проведет в 2018 г. донорскую конференцию по Сирии, но, кроме денег, нужно политическое решение кризиса - Могерини

По мере продолжения войны в Сирии восстановление будет намного более медленным, а примирение - более сложным и болезненным, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на совещании высокого уровня по сирийской проблеме "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"На апрельской конференции (2017 года) в Брюсселе мы, продемонстрировав невероятные единство и солидарность со стороны международного сообщества, коллективно пообещали почти $10 млрд за два года. Это деньги для сирийцев - мужчин, женщин, детей - внутри страны и в регионе. Теперь нам нужно перейти от обещания к их выделению. И мы, Европейский союз, их выделяем", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам в минувший четверг в Нью-Йорке.

Текст выступления распространен в пятницу в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой.

По ее словам, этот процесс помощи надо контролировать в ближайшее время, чтобы обязательства были воплощены в реальные действия на местах.

"Но для того, чтобы эта работа была последовательно выполнена, мы, Европейский союз, собираемся провести вторую конференцию в Брюсселе ближайшей весной. Таким образом, мы начнем в Брюсселе процесс, который направит нашу совместную энергию на службу всему сирийскому народу в целом. Тем, кто до сих пор находится в стране, и тем, кто находится в регионе", - объявила Ф.Могерини.

Она ожидает, что международное сообщество подтвердит не только свои финансовые обязательства, но и политическую волю. "Потому что наши обязательства - это не только деньги, даже если деньги важны", - добавила глава европейской дипломатии.

Ф.Могерини считает, что со времени последней встречи в Брюсселе ситуация на местах улучшилась. "Астанинский процесс помог снизить насилие и определить зоны деэскалации", - отметила она.

Но этот прогресс может стать устойчивым, только если его закрепит политическое решение конфликта. "Вот почему конференция в этом году посвящена не только гуманитарной поддержке, но и нашей поддержке политического процесса в Женеве", - пояснила Ф.Могерини.

По ее мнению, не может быть долговременного мира или надежной победы над терроризмом в Сирии без всеобъемлющего соглашения, заключенного в Женеве под эгидой ООН.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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