Приведи друзей в Nar, получи 5 месяцев бесплатных разговоров!

Кампания «Приведи друга в Nar», специально запущенная мобильным оператором для своих абонентов, продолжается. Напомним, что в рамках кампании абоненты получают возможность заработать деньги за приведенных друзей. Другими словами, абонент, приведший друга в Nar, получает 5 месяцев бесплатных разговоров, а его/ее друг месяц бесплатного пользования.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами кампании, достаточно посоветовать друзьям и близким прийти в семью Nar и в течение 5-ти месяцев, при каждом пополнении их баланса, аналогичная сумма будет поступать и на ваш баланс. Чтобы участвовать в кампании, приглашенный друг должен отправить SMS с вашим номером на короткий номер 7774. В течение двух рабочих дней ваши номера будут присоединены к кампании, и вы получите об этом SMS-оповещение.

Каждый раз, когда ваш друг будет пополнять свой баланс, такая же сумма будет поступать и на ваш баланс. Данная сумма может быть использована для межсетевых звонков и SMS с Nar на Nar. Вдобавок, при первом пополнения баланса после присоединения к кампании ваш друг также получит на баланс в качестве бонуса сумму, равную сумме пополнения. Данный бонус может быть использован в течение 150-ти дней для общения и SMS с Nar на Nar. В кампании «Приведи друга в Nar» могут участвовать абоненты, активные в сети Nar не менее 90 дней.

Для более подробной информации абоненты могут позвонить на короткий номер 777 или посетить интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.