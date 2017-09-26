АБР: спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1,3%, экономический рост в 2018г – 1%

Азиатский банк развития (АБР) спад ВВП Азербайджана в 2017 году прогнозирует на уровне 1,3%, отмечается в обновленном Asian Development Outlook 2017 Update: Growth Outlook.

Ранее АБР спад ВВП Азербайджана в 2017 году ожидал на уровне 1,1%.

По оценкам банка, экономический рост Азербайджана в 2018 году составит 1% (апрельский прогноз – рост на 1,2%).

"В первой половине 2017 года спад ВВП Азербайджана составил 1,3%, что лучше показателя аналогичного периода прошлого года, когда рецессия составила 3,4%. Спад имел место, прежде всего, в промышленности – на 5,8%. Сокращение добычи нефти также вынуждает пересмотреть прогнозы ВВП на 2017-2018гг", - отмечается в отчете.

По прогнозам АБР, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составит 14% (апрельский прогноз – 9%), в 2018 году замедлится до 10% (апрельский прогноз – 8%).

По оценкам банка, профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2017 года составит 5,6% ВВП (апрельский прогноз – 5,9% ВВП), в 2018 году увеличится до 11% ВВП (апрельский прогноз – 11,4% ВВП).

По итогам 2016 года спад ВВП Азербайджана составил 3,1%, среднегодовая инфляция – 12,4%.

Правительство Азербайджана по итогам 2017 года прогнозировало рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.

А.Азизов