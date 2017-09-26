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ТЭК 26.09.2017 17:10

ОАЭ запустит первый реактор АЭС Барака в 2018г - министр энергетики

ОАЭ запустят первый из четырех блоков строящейся АЭС в 2018 году, сообщает арабская служба телеканала Sky News со ссылкой на заявление министра энергетики страны Сухейля аль-Мазруи.

По его словам, готовность перового реактора к пуску составляет 96%, второго, третьего и четвертого 54%, 76% и 86% соответственно.

Министр заявил, что первый блок "точно будет введен в строй в 2018 году", хотя ранее ожидалось, что это произойдет уже в текущем году. Сухейль аль-Мазруи объяснил отсрочку запуска необходимостью принятия дополнительных мер безопасности.

Министр также напомнил, что в Абу-Даби 30 октября - 1 ноября состоится министерская встреча государств-членов МАГАТЭ.

ОАЭ в 2009 году подписали с корейским консорциумом во главе с Korea Electric Power Corp. Контракт на строительство в местечке Барака в 250 км от Абу-Даби четырех атомных реакторов мощностью 1400 мегаватт каждый на общую сумму $20,4 млрд. Как ожидается, АЭС Барака будет полностью пущена в строй в 2020 году, она обеспечит около четверти потребности страны в электроэнергии.

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Тэги: ОАЭ, ЭНЕРГЕТИКА, РЕАКТОР, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]