РФ и ОАЭ прорабатывают возможность использования российского оборудования в энергетических проектах в ОАЭ, заявил вице-премьер, министр энергетики Александр Новак.

"У нас прорабатываются совместные проекты по сертификации оборудования и использования российского оборудования в проектах в ОАЭ, осуществляется торговля нефтью и нефтепродуктами на взаимовыгодной основе. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества в энергетике", - заявил Новак "на полях" переговоров на высшем уровне РФ-ОАЭ.

Он напомнил, что ОАЭ для России являются одним из ведущих стратегических партнеров в области энергетики. "Мы сотрудничаем и в многостороннем формате, таком как в рамках ОПЕК+, участие совместно в Форуме стран-экспортеров газа, в других энергетических форматах", - сказал Новак.

По просьбе журналистов он также прокомментировал решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки.

"Это позитивная информация для рынка, поскольку в период низкого рынка для балансировки рынка будут снижены поставки на мировые рынки стран, входящих в ОПЕК+, с тем, чтобы балансировать спрос и предложение, обеспечить стабильную работу отрасли. На первый квартал такие решения приняты. Но я напомню, что у нас соглашения действуют до конца 2024 года и до конца 2024 года продолжают действовать те решения, которые были приняты в апреле прошлого года о дополнительном сокращении на 1 млн 660 тыс. баррелей в сутки. А в зимний период сейчас будут дополнительные сокращения для балансировки рынка", сказал Новак.

Вместе с тем он не исключил возможности корректировки принятых решений в будущем.

"Сейчас ситуация такова, что нужно принимать решение о снижении предложения, но по мере роста спроса будут приниматься, видимо, балансирующие решения и в другую сторону", - сказал Новак.