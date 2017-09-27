Азнефть в январе-августе добыла более 4 млн тонн нефти и около 3,5 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-августе 2017 года добыло 4 млн 113,9 тыс. тонн нефти и 3,43 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.

С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 49 новых скважин, в результате дополнительно добыто 71 тыс. тонн нефти.

Из бездействующего фонда в действующий в январе-августе 2017 года возвращены 69 скважины и дополнительно добыто 33,4 тыс. тонн нефти.

Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-августе текущего года проведено 422 геологических мероприятия для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 175,5 тыс. тонн нефти.

В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 36 тыс. тонн нефти.

Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.

А.Азизов