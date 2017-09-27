Азнефть в январе-августе добыла более 4 млн тонн нефти и около 3,5 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-августе 2017 года добыло 4 млн 113,9 тыс. тонн нефти и 3,43 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.
С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 49 новых скважин, в результате дополнительно добыто 71 тыс. тонн нефти.
Из бездействующего фонда в действующий в январе-августе 2017 года возвращены 69 скважины и дополнительно добыто 33,4 тыс. тонн нефти.
Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-августе текущего года проведено 422 геологических мероприятия для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 175,5 тыс. тонн нефти.
В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 36 тыс. тонн нефти.
Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.
А.Азизов
Алиев встретился в Баку с госсекретарем Совбеза Беларуси
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 131 раз - Минобороны Азербайджана
Позиция НАТО по вопросам безопасности на Южном Кавказе является важным элементом стабильности в регионе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в ДТП погибли 7 человек - МЧС
Крупнейший алмаз за столетие Lesedi la Rona продан за $53 млн, ниже первых оценок
Бангкок стал самым популярным городом у туристов в 2016 году
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе
Генсек НАТО и министр обороны США посещают Афганистан
Сообщения Twitter могут стать вдвое длиннее - до 280 знаков, у Трампа пока нет доступа к новому формату
Военные РФ, Ирана и Турции обсуждают создание "особой зоны" в сирийском Африне - источник
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошла лекция-семинар о творчестве скульптора Якова Бельзина
В Баку прошел круглый стол «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России»
В Баку прошёл вебинар «К 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»