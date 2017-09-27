В результате ракетно-авиационного удара в районе сирийского Идлиба ликвидированы пять полевых командиров и 32 боевика - Минобороны РФ

Пять полевых командиров и еще 32 боевика террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" уничтожены в результате ракетно-авиационного удара южнее города Идлиб, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"После подтверждения по нескольким каналам сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания был нанесен точный ракетно-авиационный удар. В результате удара ликвидированы пять полевых командиров. Вместе с ними было уничтожено еще 32 боевика", - сказал И.Конашенков.

По его словам, "после нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны в Сирии".

В рамках данной операции, сказал генерал, "были вскрыты место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра") южнее города Идлиб".

Вместе со влиятельными полевыми командирами и рядовыми боевиками уничтожены также "находившийся рядом склад боеприпасов и взрывчатых веществ, а также шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением", сказал И.Конашенков.

Он уточнил, что среди ликвидированных полевых командиров: Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья).

"Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются", - подчеркнул И.Конашенков.