Сторонникам независимости Каталонии помогают хакеры, действующие с территории РФ, заявляют в Мадриде

Гражданская гвардия Испании утверждает, что за постоянным созданием новых "зеркал" сайтов, посвященных запланированному референдуму о независимости Каталонии, стоят хакеры, использующие интернет-ресурсы России и центральноазиатских республик бывшего СССР, пишет в четверг испанская газета "Паис".
Издание отмечает, что в цифровой сфере внутри ЕС сторонники независимости Каталонии сталкиваются с важным препятствием - любой интернет-ресурс, размещенный в стране ЕС, подпадает под европейское законодательство, а тот или иной хакер будет относительно быстро привлечен к ответственности. Поэтому они пользуются ресурсами в России, с которой у ЕС нет соглашений в сфере цифрового законодательства.
К настоящему моменту испанские власти закрыли 144 сайта, связанные с референдумом. Кроме того, расследование по фактам клонирования сайтов было открыто в отношении 15 хакеров из Валенсии, Барселоны, Жироны и Таррагоны.
После того, как ранее испанская полиция изъяла примерно 10 млн бюллетеней для голосования глава женералитата - исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон опубликовал адрес в интернете, на котором после введения личных данных можно было узнать адрес участка для голосования и распечатать бюллетень. Этот адрес был быстро блокирован органами испанского правосудия.
После этого стали появляться "зеркала" этого и других сайтов, посвященных референдуму. Одно из них размещено на карибском острове Невис и зарегистрировано через компанию Петера Сунде - сооснователя портала Pirate Bay.
Конституционный суд Испании признал референдум, запланированный на 1 октября, незаконным, однако власти Каталонии твердо намерены его провести.
Накануне официальный источник, близкий к правительственным кругам Испании, сообщил "Интерфаксу", что официальный Мадрид не видит оснований полагать, что в вопросе проведения референдума о независимости Каталонии есть "российский след".
"Было бы ошибкой считать, что в конкретный момент кто-то за кулисами дёргает за ниточки и руководит оркестром. Правительство (Испании - ИФ) так не думает", - сказал источник, комментируя материалы в испанской прессе о якобы "руке Москвы" в предстоящем референдуме.
"И испанские, и российские СМИ часто упрощают многие вопросы", - добавил он, отметив, что это присуще и другим мировым СМИ.
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