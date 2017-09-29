Ставропольский край готов увеличить поставки зерна в Азербайджан до 3-4 млн тонн в год - губернатор

Ставропольский край готов увеличить поставки зерна в Азербайджан до 3-4 млн тонн в год, заявил губернатор края Владимир Владимиров.
По его словам, товарооборот между Ставропольем и Азербайджаном за 2016 год составил $130 млн.
"Этот показатель - далеко не предел. Наши отношения включают экспорт сельхозпродукции, и мы готовы увеличить объемы поставок зерна до 3-4 миллионов тонн в год (в настоящее время 1 млн тонн - ИФ). Для этого есть все предпосылки, включая экономический рост в сельхозпроизводстве и выход на планку рекордного урожая в размере более 10,5 млн тонн", - сказал В.Владимиров.
Глава края отдельно остановился на перспективах развития курортов Кавказских Минеральных Вод. Он напомнил, что по инициативе президента России утверждён и реализуется комплексный план развития города Кисловодска. По его мнению, регион должен стать точкой притяжения инвестиций в санаторно-курортную отрасль, в том числе, для азербайджанского бизнеса.
Также Ставрополье заинтересовано в увеличении туристического потока из Азербайджана, который сейчас составляет до 100 тысяч человек в год.
А.Азизов
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