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АПК 02.10.2023 20:45

Азербайджан остается крупнейшим покупателем зерна на Ставрополье

Ставропольский край с начала 2023 года экспортировал 698,4 тыс. т зерна, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" по данным регионального управления Россельхознадзора, ключевым покупателем зерна на Ставрополье остается остается Азербайджан. В частности, поставки в Азербайджан с начала текущего года составили 410,9 тыс. т или 58,8% всего экспорта из края.

В топ-3 покупателей зерна также входят Беларусь (167,4 тыс. т) и Армения (59,1 тыс. т).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТАВРОПОЛЬЕ, ЗЕРНО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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