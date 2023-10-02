Азербайджан остается крупнейшим покупателем зерна на Ставрополье

Ставропольский край с начала 2023 года экспортировал 698,4 тыс. т зерна, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" по данным регионального управления Россельхознадзора, ключевым покупателем зерна на Ставрополье остается остается Азербайджан. В частности, поставки в Азербайджан с начала текущего года составили 410,9 тыс. т или 58,8% всего экспорта из края.
В топ-3 покупателей зерна также входят Беларусь (167,4 тыс. т) и Армения (59,1 тыс. т).
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