Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба

Расширение принципа освобождения от уголовной ответственности при возмещении виновным размера нанесенного ущерба предусмотрено проектом изменений в Уголовный кодекс Азербайджана, представленным Администрацией президента республики в Милли Меджлис (парламент) страны.

Согласно поправкам, освобождение от уголовной ответственности предлагается распространять на 35 видов преступлений.

Поправки в УК также предусматривают освобождение от уголовной ответственности в случае примирения обвиняемого и пострадавшего. Этот механизм будет применяться по 14 статьям.

На организованных в пятницу парламентским комитетом по правовой политике и вопросам госстроительства общественных обсуждениях проекта поправок в УК было также отмечено об освобождении от уголовного преследования наркозависимых граждан, совершивших связанные с распространением наркотиков преступления в первый раз. Такие лица решением суда будут направлены для прохождения стационарного лечения от наркомании в соответствующие медицинские учреждения. В случае отказа от выполнения судебного решения, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Повторное совершение преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков, будет караться согласно уголовному законодательству республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 февраля 2017 года подписал распоряжение "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества".

Р.Бабаев