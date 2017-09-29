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Социум 29.09.2017 16:52

Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба

Расширение принципа освобождения от уголовной ответственности при возмещении виновным размера нанесенного ущерба предусмотрено проектом изменений в Уголовный кодекс Азербайджана, представленным Администрацией президента республики в Милли Меджлис (парламент) страны.

Согласно поправкам, освобождение от уголовной ответственности предлагается распространять на 35 видов преступлений.

Поправки в УК также предусматривают освобождение от уголовной ответственности в случае примирения обвиняемого и пострадавшего. Этот механизм будет применяться по 14 статьям.

На организованных в пятницу парламентским комитетом по правовой политике и вопросам госстроительства общественных обсуждениях проекта поправок в УК было также отмечено об освобождении от уголовного преследования наркозависимых граждан, совершивших связанные с распространением наркотиков преступления в первый раз. Такие лица решением суда будут направлены для прохождения стационарного лечения от наркомании в соответствующие медицинские учреждения. В случае отказа от выполнения судебного решения, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Повторное совершение преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков, будет караться согласно уголовному законодательству республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 февраля 2017 года подписал распоряжение "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества".

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАКАЗАНИЕ, ГУМАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]