Туркменский лидер призвал сотрудников спецслужбы не допустить проникновения в страну терроризма и киберпреступности

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил сотрудников Министерства национальной безопасности республики с 26-летием образования МНБ, сообщает в субботу государственное информагентство.

"Достижения неразрывно связаны с безопасностью в стране. Вы должны еще бдительнее охранять благополучие государства и мирную жизнь народа. На ваших плечах лежат особый долг и огромная ответственность по защите конституционного строя, целостности границ, экономических интересов, научно-технического потенциала и оборонительной мощи. Вашей важнейшей задачей является формирование благоприятного общественно-политического климата", - говорится в поздравлении.

"Вы должны противостоять вызовам и угрозам современности, не допускать проникновения в страну таких опасных явлений, как международный терроризм, экстремизм, киберпреступность. Вы должны усилить проводимую совместно с другими правоохранительными органами борьбу с коррупцией и взяточничеством, добиться полного искоренения этих негативных явлений", - подчеркнул Г.Бердымухамедов.

"Для успешного выполнения ответственных задач необходимо повышать политическую и профессиональную подготовку, хорошо разбираться в современных науках, инновационных технологиях, систематически заниматься спортом. Создавая благоприятные условия для безупречного исполнения вами служебных обязанностей, мы и впредь будем продолжать работу по укреплению материально-технической базы Министерства национальной безопасности", - отметил президент.