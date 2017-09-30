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СНГ 30.09.2017 17:14

Туркменский лидер призвал сотрудников спецслужбы не допустить проникновения в страну терроризма и киберпреступности

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил сотрудников Министерства национальной безопасности республики с 26-летием образования МНБ, сообщает в субботу государственное информагентство.

"Достижения неразрывно связаны с безопасностью в стране. Вы должны еще бдительнее охранять благополучие государства и мирную жизнь народа. На ваших плечах лежат особый долг и огромная ответственность по защите конституционного строя, целостности границ, экономических интересов, научно-технического потенциала и оборонительной мощи. Вашей важнейшей задачей является формирование благоприятного общественно-политического климата", - говорится в поздравлении.

"Вы должны противостоять вызовам и угрозам современности, не допускать проникновения в страну таких опасных явлений, как международный терроризм, экстремизм, киберпреступность. Вы должны усилить проводимую совместно с другими правоохранительными органами борьбу с коррупцией и взяточничеством, добиться полного искоренения этих негативных явлений", - подчеркнул Г.Бердымухамедов.

"Для успешного выполнения ответственных задач необходимо повышать политическую и профессиональную подготовку, хорошо разбираться в современных науках, инновационных технологиях, систематически заниматься спортом. Создавая благоприятные условия для безупречного исполнения вами служебных обязанностей, мы и впредь будем продолжать работу по укреплению материально-технической базы Министерства национальной безопасности", - отметил президент.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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