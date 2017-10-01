Полиция Испании заблокировала практически все избирательные участки в Каталонии

Большая часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании, признанный Мадридом незаконным, заблокированы полицией, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Испании.
В большинстве школ, где размещаются избирательные участки, отключен интернет. Сотрудники полиции проводят конфискации урн для голосования. В ряде участков полиция силой выводит людей из зданий.
Произведены первые аресты среди сторонников независимости Каталонии, которые осаждают заблокированные участки. Несколько человек ранены в стычках с полицией.
Толпы собравшихся у избирательных участков скандируют: "Мы все равно проведем референдум!".
Местные СМИ отмечают, что для проникновения на участки полиция использовала кувалды, которыми разбивала входные двери.
При этом, по сообщению МВД Испании, в Каталонии продолжают развертываться дополнительные силы полиции.
1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.
Участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.
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