В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»

28 сентября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее искусств Азербайджана состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку».

О культурных связях Баку и Санкт-Петербурга рассказала главный хранитель Музея Наиля Рагимова.

В мероприятии приняли участие представители организаций российских соотечественников, проживающих в Азербайджане.

Фотографии: