В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж

С 27 по 30 сентября с.г. в Азербайджане прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Он был организован Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования Азербайджанской Республики, Московским государственным педагогическим университетом, Русской общиной Азербайджана при информационной поддержке Российского информационно-культурного центра в городе Баку. Активную помощь в его организации и проведении оказала Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. В нем приняли участие представители Азербайджана, России, Болгарии, Турции, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Латвии.
«Дом русского зарубежья» имени А.И. Солженицына, в рамках Конгресса, передал Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана комплект научной и художественной литературы на русском языке.
Конгресс проходил на площадках Национальной академии наук Азербайджана, Бакинского Славянского университета, Бакинского государственного университета. Второй день Конгресса проходил на базе Лицея № 8 имени Зарифы Алиевой в городе Хачмазе.
На Конгрессе обсуждались вопросы совершенствования преподавания русского языка в Азербайджане, диалога языков и культур двух стран.
В работе Конгресса приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
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