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Дальнее зарубежье 02.10.2017 14:58

Стрельбу в Лас-Вегасе открыл 64-летний американец

Стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок, сообщил в понедельник телеканал Эй-би-си со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно данным СМИ, С.Паддок проживал в районе Лас-Вегаса и не был известен полиции. В настоящее время он мертв.

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Лас-Вегаса известна личность мужчины, открывшего стрельбу из окна гостиницы, и они разыскивают его спутницу - женщину по имени Мэрилу Дэнли.

По последним данным, не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 200 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас, где на тот момент проходил концерт.

Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]