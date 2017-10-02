Стрельбу в Лас-Вегасе открыл 64-летний американец

Стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок, сообщил в понедельник телеканал Эй-би-си со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Согласно данным СМИ, С.Паддок проживал в районе Лас-Вегаса и не был известен полиции. В настоящее время он мертв.
Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Лас-Вегаса известна личность мужчины, открывшего стрельбу из окна гостиницы, и они разыскивают его спутницу - женщину по имени Мэрилу Дэнли.
По последним данным, не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 200 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас, где на тот момент проходил концерт.
Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.
ВМС Азербайджана проводят подготовку к оценке НАТО - Минобороны
Спикер парламента Азербайджана обвинил спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу в двуличии
Финансовая деятельность НПО и политпартий в Азербайджане должна быть прозрачной – глава парламентского комитета
ДПИ в Азербайджана в I полугодии выданы по 85 проектам стоимостью около 557 млн манатов
SEC впервые возбудила дело о мошенничестве при проведении ICO
Moneyval утвердила прогресс правительства Азербайджана по работам, проводимым в рамках борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма
Три человека погибли в ДТП в Азербайджане, еще трое пострадали – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД
Спиртное исключили из списка веществ ВАДА, прием которых был запрещен в четырех видах спорта
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
Российские издательства приняли участие в V Международной книжной ярмарке в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»