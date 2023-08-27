Три человека стали жертвами стрельбы во Флориде

Жертвами стрельбы в городе Джэксонвилле американского штата Флорида стали три человека, сообщил телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на городского шерифа.
Подозреваемый забаррикадировался в универсальном магазине Dollar и открыл стрельбу. Пока не ясно, находились ли погибшие внутри универмага или снаружи, отметил телеканал.
В то же время, по словам шерифа, трагический инцидент произошел на почве ненависти стрелка к афроамериканцам.
Шериф сказал журналистам: "Эта стрельба была совершена на расовой почве, и он ненавидел чернокожих", добавив, что "нет доказательств, что он принадлежал к какой-то группе".
Он отметил, что найденные после стрельбы улики свидетельствуют о его "отвратительной идеологии ненависти" и объясняют мотивы его нападения.
По данным полиции, стрелок покончил с собой.
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