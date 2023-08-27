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Происшествия 27.08.2023 09:53

Три человека стали жертвами стрельбы во Флориде

Жертвами стрельбы в городе Джэксонвилле американского штата Флорида стали три человека, сообщил телеканал CNN в воскресенье со ссылкой на городского шерифа.

Подозреваемый забаррикадировался в универсальном магазине Dollar и открыл стрельбу. Пока не ясно, находились ли погибшие внутри универмага или снаружи, отметил телеканал.

В то же время, по словам шерифа, трагический инцидент произошел на почве ненависти стрелка к афроамериканцам.

Шериф сказал журналистам: "Эта стрельба была совершена на расовой почве, и он ненавидел чернокожих", добавив, что "нет доказательств, что он принадлежал к какой-то группе".

Он отметил, что найденные после стрельбы улики свидетельствуют о его "отвратительной идеологии ненависти" и объясняют мотивы его нападения.

По данным полиции, стрелок покончил с собой.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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