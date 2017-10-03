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Внешняя политика 03.10.2017 18:55

Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в ближайшее время визит в Украину, сообщил глава украинского МИД Павло Климкин.

"Визит состоится в ближайшее время. Это будет полноценный государственный визит", - сказал П.Климкин во вторник в интервью азербайджанским журналистам.

По его словам, на данном этапе стороны работают над определением сроков визита. "В ходе визита будет подписан широкий пакет двусторонних документов, охватывающие все направления сотрудничества", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что ожидается участие И.Алиева в открытии Торгового дома Азербайджана в Украине.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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