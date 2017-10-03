Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в ближайшее время визит в Украину, сообщил глава украинского МИД Павло Климкин.
"Визит состоится в ближайшее время. Это будет полноценный государственный визит", - сказал П.Климкин во вторник в интервью азербайджанским журналистам.
По его словам, на данном этапе стороны работают над определением сроков визита. "В ходе визита будет подписан широкий пакет двусторонних документов, охватывающие все направления сотрудничества", - подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что ожидается участие И.Алиева в открытии Торгового дома Азербайджана в Украине.
Ф.Исазаде
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