Президент Алиев вскоре совершит визит в Украину - Климкин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит в ближайшее время визит в Украину, сообщил глава украинского МИД Павло Климкин.

"Визит состоится в ближайшее время. Это будет полноценный государственный визит", - сказал П.Климкин во вторник в интервью азербайджанским журналистам.

По его словам, на данном этапе стороны работают над определением сроков визита. "В ходе визита будет подписан широкий пакет двусторонних документов, охватывающие все направления сотрудничества", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что ожидается участие И.Алиева в открытии Торгового дома Азербайджана в Украине.

Ф.Исазаде