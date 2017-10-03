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СНГ 03.10.2017 19:37

Президент Молдавии высказался за сохранение нейтралитета страны и кардинальное реформирование минобороны

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал участие молдавский военных в учениях за рубежом и выступил за полное реформирование министерства обороны.

"Считаю необходимым кардинальное реформирование Министерства обороны. Во главе данного ведомства должен стоять профессионал военного дела, неподкупный человек, патриот своей страны. Подверг жесткой критике участие военнослужащих в военных учениях, и отметил, что приказы верховного главнокомандующего подлежат исполнению. Напоминаю, что Молдова является нейтральным государством. Выступаю категорически против превращения молдавских солдат в винтики какого бы то ни было военного блока - западного или восточного", - написал И.Додон в "Фейсбуке", комментируя состоявшееся во вторник рабочее заседание с командующими штабов и воинских частей национальной армии, а также с руководителями управлений минобороны и генштаба.

"Подводя итоги обсуждения, потребовал прекратить любые действия по реорганизации или передислокации воинских частей до утверждения комплексного плана развития национальной армии", - заявил И.Додон.

Он потребовал обратить внимание на необходимость подготовки руководством Министерства обороны предложений по разработке проекта закона о социальной защите военнослужащих.

И.Додон также заявил, что будет решительно действовать "во имя сохранения мира и защиты национальной безопасности", и не допустит вступления Молдавии в тот или иной иностранный военный блок.

Также во вторник президент Молдавии провел встречу с председателем патронажного комитета швейцарского Фонда "Swisscor", бывшим президентом Швейцарии Адольфом Оги.

"Мы заинтересованы в более детальном изучении исторического опыта Швейцарии в соблюдении ею статуса постоянного нейтралитета - как примера одного из факторов, способствующих поддержанию баланса интересов влиятельных международных игроков в отношении Республики Молдова", - заявил И.Додон.

Как сообщалось, в начале сентября И.Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в многонациональных военных учениях на Украине. Правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" на Украине, несмотря на запрет президента. Контингент молдавских военнослужащих в период с 7 по 23 сентября участвовал в учениях на полигоне Яворов во Львовской области. Контингент состоял из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova".

После этого президент подписал указ, которым запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом без письменного разрешения Верховного главнокомандующего. Он также дал указания уточнить причастных к отправке военнослужащих на учения и инициировать их понижение в должностях и в воинских званиях.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ, РЕФОРМА


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