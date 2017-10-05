В отношениях Узбекистана и Киргизии не осталось нерешенных вопросов - Мирзиеев

Ташкент и Бишкек за короткое время достигли высокого уровня взаимоотношений, который позволяет двигаться дальше в развитии сотрудничества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг на встрече с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым, прибывшим в республику с первым государственным визитом.
"На сегодняшний день мы по всем направлениям достигли больших результатов, на сегодня нет ни одного нерешенного вопроса, в политическом смысле главы государств поддерживают друг друга", - сказал Ш.Мирзиеев.
Он отметил, что сторонам теперь "необходимо работать по увеличению товарооборота и развитию торгово-экономических связей".
По словам президента Узбекистана, с момента его визита в Бишкек в начале сентября стороны продвинулись в развитии приграничного сотрудничества, на границе между странами были открытии несколько контрольно-пропускных пунктов, остававшихся закрытыми долгое время.
Ш.Мирзиеев отметил, что в повестку дня сегодняшних переговоров вошли вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
В свою очередь А.Атамбаев заявил, что Киргизия и Узбекистан "должны поднять уровень отношений на новые высоты".
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