Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 14° 19° 7 Окт 14° 20° 8 Окт 15° 22°

СНГ 05.10.2017 16:33

В отношениях Узбекистана и Киргизии не осталось нерешенных вопросов - Мирзиеев

Ташкент и Бишкек за короткое время достигли высокого уровня взаимоотношений, который позволяет двигаться дальше в развитии сотрудничества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг на встрече с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым, прибывшим в республику с первым государственным визитом.

"На сегодняшний день мы по всем направлениям достигли больших результатов, на сегодня нет ни одного нерешенного вопроса, в политическом смысле главы государств поддерживают друг друга", - сказал Ш.Мирзиеев.

Он отметил, что сторонам теперь "необходимо работать по увеличению товарооборота и развитию торгово-экономических связей".

По словам президента Узбекистана, с момента его визита в Бишкек в начале сентября стороны продвинулись в развитии приграничного сотрудничества, на границе между странами были открытии несколько контрольно-пропускных пунктов, остававшихся закрытыми долгое время.

Ш.Мирзиеев отметил, что в повестку дня сегодняшних переговоров вошли вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

В свою очередь А.Атамбаев заявил, что Киргизия и Узбекистан "должны поднять уровень отношений на новые высоты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Атамбаев утвердил делимитацию 85% киргизско-узбекской границы Президенты Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о делимитации более 80% госграницы Киргизский лидер ждет визита узбекского коллеги на следующей неделе Мирзиеев пригласил Атамбаева вновь посетить Узбекистан Узбекистан объявил спорную гору на юге Киргизии своей территорией, а задержанных там киргизских граждан - нелегалами Два гражданина Киргизии ранены на границе Киргизии и Узбекистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]