Япония может подписать первый за 50 лет контракт на экспорт военной техники

Власти Японии могут подписать первый после отмены запрета на экспорт оружия контракт на поставку за рубеж военной техники, сообщают местные СМИ.

Воздушные силы самообороны Японии в пятницу заявили, что представят новый тяжелый военно-транспортный самолет C-2 потенциальным покупателям на авиасалоне в Дубае 8 ноября, а затем - в Новой Зеландии ближе к концу следующего месяца.

"Несколько стран проявили интерес к C-2, и мы хотим представить наши новые технологии", - заявил в ходе брифинга министр обороны страны Ицунори Онодэра.

Самолет C-2 производства Kawasaki Heavy Industries обладает повышенными характеристиками дальности полета и полезной нагрузки, отмечают СМИ.

В апреле 2014 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил полный запрет на экспорт оружия. Полный запрет на экспорт японского оружия был введен в 1967 году в рамках политики пацифизма в послевоенный период.