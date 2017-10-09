Пресс-релиз

9 октября в рамках проекта Российского информационно-культурного центре в Баку «Великие битвы Великой Отечественной» в Национальном музее истории Азербайджана пройдет встреча, посвященная окончанию битвы за Кавказ. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители организаций российских соотечественников, молодежь.

Мероприятие организовано совместно с Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку