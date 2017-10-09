Президент Грузии вернул на доработку новую Конституцию, принятую парламентом в конце сентября

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили наложил вето на принятую парламентским большинством в конце сентября новую Конституцию страны и направил парламентариям мотивированные поправки к принятому Основному закону.

"Мотивированные поправки касаются получения бонуса победившей при выборах партии, создания предвыборных блоков, Конституционного суда, свободы вероисповедания, проведения очередных парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и процедуры избрания президента. Первые четыре поправки касаются обещаний правящей политической силы Венецианской комиссии, которые не были учтены при окончательном голосовании новой Конституции", - сказал Г.Маргвелашвили на брифинге в понедельник.

По его словам, правящая сила также обещала обществу провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе, однако впоследствии отказалась от этого обещания и вписала в Конституцию, что выборы по пропорциональной системе будут проходить с 2024 года.

"Последняя моя поправка касается процедуры избрания президента (согласно принятой Конституции прямые выборы президента отменяются в 2024 году, и они будут проводиться 300 назначенными выборщиками - ИФ). Оппозиция и власти не могут договориться по этому вопросу, поэтому я предлагаю отложить решение на будущее", - сказал президент.

Он выразил надежду, что парламентарии смогут разделить его мотивированные поправки, и Конституция будет принята при поддержке оппозиции.

"Мы сможем принять документ согласия, если уважаемые парламентарии разделят предложенные поправки к Конституции и рассмотрят их не в партийном контексте, а как высший документ согласия с народом и политическими силами", - сказал Г.Маргвелашвили.

Проект новой Конституции был принят в окончательном третьем чтении 26 сентября конституционным парламентским большинством правящей партии "Грузинская мечта". Парламентская оппозиция не участвовала в голосовании, требуя изменения лишь двух пунктов Конституции - проведения парламентских выборов по пропорциональной системе с 2020 года и отказа от избрания президента назначенными выборщиками.

Еще до объявления президентом вето на новую Конституцию, представители парламентского большинства заявили журналистам, что без труда преодолеют вето президента, и что новая Конституция является "самой демократичной, отвечающей самым высоким международным стандартам".