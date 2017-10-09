В Азербайджане будет построено три крупных логистических центра – президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым строительство, как минимум, трех крупных логистических центров в республике, сообщает сайт главы государства.

«Считаю, что нам в будущем необходимы, как минимум, три крупных логистических центра – в центральной, северной и южной зонах», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

Президент обратился к предпринимателям с приглашением принять участие в этой работе.

«Государство окажет свою поддержку, выделит кредиты, организует всю необходимую инфраструктуру. Потому что это обязательно для развития имеющегося у нас большого экспортного потенциала», - сказал он.

Глава государства отметил начало строительства региональных логистических центров.

«Мы уже несколько лет успешно решаем вопросы, связанные с холодильными хранилищами, пшеничными хранилищами, логистикой. Можно сказать, что этот вопрос решен во всех регионах», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, настало время создания логистических центров, способных обеспечить крупные экспортные объемы.

«Раньше мы ориентировались, в большей степени, на сохранность, хранение и обеспечение продукцией внутренних потребностей. Однако наши экспортные возможности увеличатся, и в этом случае необходимо строить крупные логистические центры», - сказал глава государства.

Он отметил, что самый крупный логистический центр в регионе построен в Шамкирском районе.

Президент подчеркнул, что Азербайджан продолжит закупки сельскохозяйственной техники.

«Считаю, что в этом году установлен рекорд по закупкам сельскохозяйственной техники. До заседания мне было сказано, что в этом году в страну завезено более 8 тыс. единиц техники. Но мы должны были в этом году завезти 10 тыс. единиц техники. Наверное, остальная часть будет завезена до конца года», - сказал И.Алиев.

Президент отметил, что государство закупит специальную технику для развития некоторых сфер сельского хозяйства.

Р.Бабаев