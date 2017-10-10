В Баку состоялась тематическая встреча, посвященная 74-й годовщине окончания битвы за Кавказ

9 октября в рамках проекта Российского информационно-культурного центре в Баку «Великие битвы Великой Отечественной» в Национальном музее истории Азербайджана прошла тематическая встреча, посвященная окончанию битвы за Кавказ. Она была организована совместно с Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.
Открыл встречу начальник отдела музея Эмин Дадашев. Научный сотрудник музея Фуад Агаев выступил перед присутствующими с докладом о битве за Кавказ, о важности сохранения бакинского нефтяного ресурса, о большом вкладе азербайджанцев в дело победы над фашизмом. Был показан документальный фильм «Цель Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть», созданный Бакинским медиа-центром в 2016 году.
Воспоминаниями о войне поделились ветераны войны Александр Гритченко, Мария Рзаева и Исмаил Фараджов.
Во встрече также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Назим Рамазанов, Аликиши Джумшудов, Хатай Мурзалов, члены Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, учащиеся Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской государственной консерватории, представители казачества в Азербайджане.
В заключение встречи заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Александр Каламин пожелал ветеранам крепкого здоровья и поблагодарил руководство музея и Организации ветеранов за оказанное содействие в проведении мероприятия, вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные подарки, а Фуаду Агаеву Почетную грамоту Россотрудничества.
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